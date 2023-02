Milan, Pioli: “Saper giocare con due moduli ci rende imprevedibili”

Alla vigilia del match di domani, 18 febbraio, tra Monza e Milan, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro. Interrogato sulle possibilità che ha il Milan di giocare ancora con questo nuovo modulo, l'allenatore emiliano ha sottolineato come il doppio modulo renda imprevedibile la squadra, per cui ancora non ha idea di quanto tempo adotterà ancora il nuovo assetto tattico. Di seguito le sue parole a riguardo.