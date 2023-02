Milan, Pioli: “Contro il Monza dovremo essere compatti”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa di come il Diavolo potrà mettere in difficoltà il Monza

Fabio Barera

Alla vigilia del match di domani, 18 febbraio, tra Monza e Milan, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro. Interrogato su come il Diavolo potrà mettere in difficoltà i propri avversari, l'allenatore emiliano ha spiegato come la squadra dovrà essere compatta in entrambe le fasi di gioco. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli su come mettere in difficoltà il Monza — "In entrambe le fasi di gioco. Con caratteristiche che possono mettere in dubbio le loro posizioni difensive. Determinati in fase difensiva perché attaccano con tanti giocatori e dobbiamo essere compatti".