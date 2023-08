Milan, Pioli: “Lukaku? Sulla carta è un acquisto importante, ma…”

Siamo alla vigilia della terza partita della Serie A 2023-24 . Il Milan affronterà nella serata di domani la Roma di José Mourinho . Una sfida importante per i rossoneri, che dopo lo sosta giocheranno contro l' Inter il 16 settembre. Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato di molti temi in conferenza stampa ( QUI LE SUE PAROLE COMPLETE ). Ecco un estratto sull'acquisto di Lukaku da parte dei giallorossi.

"Lukaku? In termine di ambiente cambia poco, sappiamo bene che atmosfera giocheremo. Sempre bello giocare in stadi pieni. Non ci spaventa, ci stimola. Sulla carta è un acquisto importante, un giocatore forte. Poi la carta è una cosa, il campo un'altra". LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per la Roma >>>