Milan, Pioli: “Leao felice con il nuovo modulo, fa ciò che gli dice l’intuito”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, Stefano Pioli ha parlato di come si trova Rafael Leao con il nuovo modulo

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Milan-Atalanta, in programma alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio allo stadio San Siro. Interrogato in merito alla reazione di Rafael Leao al nuovo modulo, l'allenatore emiliano ha raccontato come il portoghese spesso non faccia quello che gli viene chiesto, ma ciò che gli dice l'intuito. Il classe 1999 è comunque felice del nuovo assetto tattico. Di seguito le sue parole a riguardo.