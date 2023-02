Milan, Pioli: “Leao è importante per la squadra, ma ha perso brillantezza”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino , partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023 , in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Uno dei tanti temi toccati dall'allenatore emiliano è stato quello relativo a Rafael Leao , che ha elogiato sebbene abbia perso brillantezza nell'ultimo periodo. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli su Rafael Leao

"È sicuramente un giocatore importante per me e la squadra e lo sa. È tornato dal Mondiale e pensavamo di farlo rientrare piano piano. Ha dovuto giocare subito e molto bene. Poi ha perso un po' di brillantezza. Come tutti è meno felice quando non gioca".