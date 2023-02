Milan, Pioli: “Con l’Inter non siamo riusciti, ma vogliamo essere offensivi”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato della volontà di proporre un calcio offensivo, sebbene non ci siano riusciti con l'Inter

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato inconferenza stampaalla vigilia di Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Interrogato sulla qualità del gioco e le idee innovative proposte, il tecnico emiliano ha risposto che l'obiettivo è sempre quello di proporre un calcio offensivo, sebbene il Diavolo non ci sia riuscito contro l'Inter. Di seguito le sue parole.