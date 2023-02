Milan, Pioli su Ibrahimovic: “Ora è pronto, potrebbe giocare”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di vedere in campo Zlatan Ibrahimovic

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Milan-Atalanta, in programma alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio allo stadio San Siro. Interrogato in merito alla possibilità di veder giocare Zlatan Ibrahimovic magari a gara in corso, l'allenatore emiliano ha dichiarato come questa sia un ipotesi plausibile. Lo svedese è infatti pronto e dopo essere stato convocato potrebbe anche ritornare a calcare un rettangolo verde a mesi di distanza. Di seguito le sue parole.