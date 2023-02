Milan, Pioli: “Contro Hojlund ci vorrà attenzione, lui va in profondità”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Milan - Atalanta , in programma alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio allo stadio San Siro. Tra le tematiche affrontate dall'allenatore emiliano anche quella relativa all'attaccante Rasmus Hojlund , a cui la squadra dovrà fare attenzione. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli su Rasmus Hojlund

"Per me è sempre difficile fare le scelte. Le faccio provando dispiacere, meriterebbero davvero tutti di giocare. Siamo tanti, ma si gioca in 11, massimo 16. Mi rende orgoglioso ciò che vedo e mi rende difficile fare scelte. Si va avanti cercando di mettere in campo ogni volta la formazione migliore. Lo sanno e sono pronti. Hojlund l'avevamo vinto, perché quando abbiamo preparato il Salisburgo avevamo studiato una partita contro di lui allo Sturm Graz, giocatore molto forte. Lui va molto bene in profondità. Ci vorrà attenzione".