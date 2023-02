Milan, Pioli: “De Ketelaere, per il gioco attuale, non può stare a destra”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Milan-Atalanta, in programma alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio allo stadio San Siro. Interrogato sulla possibilità di vedere il belga Charles De Ketelaere a destra sul fronte offensivo, l'allenatore italiano ha dichiarato che per come sta giocando la squadra sarà complicato vederlo in quel ruolo. Di seguito le sue parole.