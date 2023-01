Milan, Pioli su De Ketelaere: “Ha fatto bene da centravanti”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello. L'allenatore rossonero è stato interrogato dai cronisti presenti in merito alla prestazione fornita da Charles De Ketelaere contro il Torino in Coppa Italia. Per l'occasione Pioli ha scelto di schierarlo da centravanti, non avendo alternative nel ruolo.