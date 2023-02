Milan, Pioli su De Ketalaere: “Si sta inserendo, ci farà vincere le partite”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Milan - Atalanta , in programma alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio allo stadio San Siro. Tra le varie tematiche toccate anche quella relativa alla crescita di Charles De Ketelaere , che a sue detta si sta inserendo e farà vincere al Diavolo tante partite. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli su Charles De Ketelaere

"Ho parlato tanto con lui in questi mesi. È giovane e si doveva inserirsi. Si sta inserendo in questo ambiente. Mai come in queste ultime settimane lo vedo convinto e bene mentalmente e fisicamente. Ci ha messo più tempo del previsto, ma sta bene. Non è solo un bravo ragazzo, con quelli andiamo a mangiare la pizza. Lui ci farà vincere le partite".