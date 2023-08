Milan, Pioli: “Vice Theo? Bartesaghi può giocare e abbiamo Florenzi”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza alla vigilia di Milan-Torino. Ecco un estratto sul vice-Theo e Bartesaghi

Dopo la prima vittoria stagionale contro il Bologna , il Milan tornerà in campo domani sera contro il Torino. Il Diavolo torna quindi a San Siro e sarà guidato da tantissimi tifosi. A parlarne alla vigilia l'allenatore rossonero Stefano Pioli in conferenza stampa ( QUI LE SUE PAROLE COMPLETE ). Tanti i temi toccati dal mister. Ecco un estratto sul vice-Theo Hernandez e la crescita di Bartesaghi .

"Bartesaghi è un giovane bravo, si allena con noi. Per me può giocare. Come alternativa a Theo Hernandez ci può giocare Florenzi benissimo, idem Calabria, abbiamo soluzioni. Della partita di Bologna mi sono piaciute tante cose, su altre ci abbiamo lavorato. Dobbiamo essere meno lunghi e larghi. Poi ci sono avversari diversi, col Torino che prende posizioni diverse. Sarà difficile equiparare le partite. La nostra prestazione deve essere di alto livello".