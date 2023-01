Milan, Pioli: “L’identità è chiara, non la si perde per due o tre partite”

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato del fatto che un'identità di gioco non la si perde facilmente

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa i temi principali di Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023, ultima del girone di andata del campionato. L'allenatore emiliano si è anche soffermato sull'identità di gioco, che una squadra non perde per poche partite andate male e che soprattutto i suoi ragazzi proveranno a mettere in mostra già nel prossimo incontro. Di seguito le sue parole.