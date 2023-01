Ex Milan, dalla Serie A alla vittoria di Masterchef: ecco di chi si tratta

Un ex calciatore del Milan è passato dal giocare in Serie A al vincere Masterchef nel suo Paese. Ecco di chi si tratta

Alla fine degli anni '90 si trovava a giocare in Serie A con la maglia del Milan ed ora a diversi decenni di distanza è un talento ai fornelli. Potrebbe sembrare la trama di un racconto e invece è la realtà dei fatti. Il protagonista in questione è Jesper Blomqvist , che ha vinto Masterchef Svezia.

Come riportato da Sportbible, l'ex rossonero prima ha aperto una pizzeria a Stoccolma e poi, dopo una serie di recensioni positive, ha deciso di iscriversi al noto programma per cuochi amatoriali, vincendolo. Felice per quanto ottenuto, ci ha tenuto a esprimere le proprie emozioni attraverso un post Instagram. Di seguito le sue parole.

Le parole di Blomqvist dopo la vittoria di Masterchef Svezia

"Dall'altro lato del tavolo avevo un avversario incredibile come Karl Fredrik Gustafsson ed è stata una finale molto appassionante. E anche se sapevo già il risultato, guardandola in TV ho sudato tantissimo. Sono incredibilmente felice, grato ed emozionato per la vittoria, sapendo che avrebbe anche potuto vincere Karl-Fredrik, perché è stata una finale difficile e ad armi pari. Tutta la produzione è stata super divertente, educativa ma anche dura. Quindi aiuta avere persone eccezionali tra i concorrenti, i membri della giuria e il resto della squadra che ha partecipato alle registrazioni. Grazie per l’avventura splendida". Milan, per Zaniolo si può proporre l'obbligo di riscatto >>>