Milan, Pioli: “Nel calcio conta sempre il risultato successivo”

Alla vigilia del match di domani, 18 febbraio, tra Monza e Milan, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro. Interrogato sulla possibile guarigione della suq squadra a seguito del successo ottenuto in Champions League contro il Tottenham, l'allenatore emiliano ha ricordato come ora sia importante la gara contro i brianzoli. A suo dire quello che conta è sempre il risultato successivo. Di seguito le sue parole a riguardo.