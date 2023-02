Milan, Pioli: “Un gruppo come il nostro è incredibile, ci si stimola”

Alla vigilia del match di domani, 18 febbraio, tra Monza e Milan, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro. Tra le tematiche toccate dall'allenatore del Diavolo anche il comportamento dei compagni di squadra nei confronti di Charles De Ketelaere. Pioli ha sottolineato come gestisca un gruppo incredibile in cui ci si aiuta e ci si stimola. Di seguito le sue parole.