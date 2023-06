Milan, Pioli: “Se avremo imparato qualcosa la stagione sarà positiva”

"Perché siamo il Milan, giochiamo davanti a 70 mila tifosi e potremmo diventare la seconda squadra per punti fatti in casa. Dobbiamo provare a vincere, giocare bene e far bene. Eravamo partiti per vincere qualcosa, non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto una grande Champions League, un campionato sufficiente. Potevamo arrivare secondi, non vincere perché il Napoli ha fatto grandi cose. Abbiamo lasciato per strada qualcosa. Ma sarà positiva se avremo imparato. È più facile imparare in situazioni complicate". LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per il Verona >>>