Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Ho grande stima, ma non so nulla al momento”

Il Milan si prepara per una settimana molto importante. I rossoneri, domani sera, ospiteranno l' Udinese a San Siro . Dopo la partita di Serie A, il Diavolo dovrà affrontare il PSG in Champions League. Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese . Tanti gli argomenti. Ecco le sue parole sul possibile ritorno in rossonero di Zlatan ibrahimovic ( QUI TUTTA LA CONFERENZA ).

"Non lo so, parlo con tantissime persone. Parlo con la dirigenza, la società è strutturata per sostenere me e i giocatori. Poi se la società e Zlatan decideranno per il ritorno, sapete che stima e affetto ho per lui. Non avrei problemi. Però io più di questo già non posso chiedere".