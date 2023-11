Milan, Pioli: “Mai avuto gruppo così solido, neanche l’anno dello Scudetto”

Il Milan si prepara per una settimana molto importante. I rossoneri, domani sera, ospiteranno l' Udinese a San Siro . Dopo la partita di Serie A, il Diavolo dovrà affrontare il PSG in Champions League. Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese . Tanti gli argomenti. Ecco le sue parole sul gruppo ( QUI TUTTA LA CONFERENZA ).

"Ho tanti dubbi su chi schierare, ma su una cosa sono certo quest'anno. Non ho mai avuto un gruppo così solido, coeso, compatto, voglioso e disponibile. Neanche l'anno dello Scudetto. Poi avuto in tempi così brevi. Succede poche volte e ho detto ai giocatori che dobbiamo approfittarne, perché sono fantastici per atteggiamenti. Dobbiamo concentrarci solo a migliorare le prestazioni. Non avremo problemi in altre cose".