Milan, Pioli sul centrocampo: “Sul piano numerico non ci manca nulla”

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l'Atalanta. Qui, in particolare, un passaggio sul mercato rossonero e la necessità di intervenire a centrocampo, a suo dire non impellente: "Sul piano numerico non ci manca nulla. Cinque mediani sono tanti. Krunic lo scorso anno era il jolly utilizzato sulla trequarti. Quest'anno non giocherà lì ed è un mediano. Bakayoko sta bene, sta meglio".