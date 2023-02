Milan, Pioli: “Bennacer si è allenato, ma non lo ritengo pronto”

Intervenuto in conferenza stampa in vista del Monza, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Bennacer

Alla vigilia del match di domani, 18 febbraio, tra Monza e Milan, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro. Tra le tematiche toccate dall'allenatore del Diavolo anche quella relativa alle condizioni di Ismael Bennacer, che si è allenato con la squadra negli ultimi due giorni, ma ancora non viene ritenuto pronto per poter dare il proprio contributo alla causa. Di seguito le sue parole.