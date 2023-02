Milan, Pioli: “Bennacer ha avuto una piccola lesione, non sta benissimo”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Milan-Atalanta, in programma alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio allo stadio San Siro. Interrogato sulle condizioni di Ismael Bennacer, ancora out per infortunio, l'allenatore emiliano ha spiegato come l'algerino abbia ancora una piccola lesione. Questa non gli ha permesso di recuperare ancora, in quanto non stava ancora benissimo, ma dovrebbe essere recuperato la prossima settimana. Di seguito le sue parole.