Milan, Pellegri: ‘Un sogno essere qui. Voglio convincere il club a riscattarmi’

Pietro Pellegri, nuovo attaccante del Milan, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione: ecco alcuni momenti dell'intervista

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione, Pietro Pellegri ha parlato dei suoi obiettivi. Queste le parole del nuovo attaccante del Milan. "Il mio obiettivo è far bene e convincere il club a riscattarmi per rimanere. Gli infortuni arrivano. Sono stato sfortunato, ho solo cose positive in testa. No, non mi sono prefissato dei numeri. Scendo in campo e do il massimo. Poi se giochi dando il massimo, i gol arrivano. Sarò soddisfatto se raggiungiamo gli obiettivi tutti insieme. I tifosi apprezzeranno la mia voglia di lavorare e la mia determinazione. Un altro sogno è giocare la Champions. Ho voglia di restare. Ho fame. Spero di convincere la società e diventare totalmente del Milan". Intanto è fatta per Tiemoué Bakayoko al Milan: ecco quando arriva e quando farà le visite