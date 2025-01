Milan-Parma, Pecchia: “Brucia tantissimo. Ecco cosa abbiamo subito”

Sulla crescita del Parma: "Serve tempo ai nuovi arrivati. Anche Djuric, abbiamo bisogno di tutti. Bisogna velocizzare, non c'è tempo".

Se dà consapevolezza: "Al di là dell'andata, oggi volevamo giocarcela come al solito. Avevamo una squadra in un bell'ambiente, ci siamo difesi con ordine senza rinunciare a giocare. Djuric ci permette di avere un riferimento, sfruttando gli altri giocatori di qualità e mobilità. Ho visto in settimana una squadra di qualità e con energia. Dobbiamo portarci dietro questa prestazione".