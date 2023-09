Milan, Pioli: “Ibrahimovic doveva venire venerdì. Ecco cosa ci siamo detti”

"Non sono più il suo allenatore, siamo amici"

Pioli, che ha evidenziato come ora non sia più il suo allenatore, ma soltanto un suo amico, ha preferito glissare sulle domande che facevano ipotizzare ad un rientro di Ibrahimovic nel Milan, magari in una veste dirigenziale. Sottolineando come si vedranno a cena. Ma cosa ha detto l'ex fuoriclasse svedese ai rossoneri? "Ha parlato con i giocatori, ma individualmente, non un discorso. Con me ha parlato di tante cose, ci siamo sentiti, ma ora mi ha chiesto sui nuovi e cose nostre", la chiosa del tecnico. Leggi qui le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza >>>