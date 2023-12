Milan-Monza, Palladino: “Ci manca qualità. Complimenti a loro”

Sulle poche occasioni: "La concretezza dipende anche dalle qualità. Mettere in difficoltà una grande squadra non è facile, metterla nella propria area non è facile. Noi lo facciamo spesso. Ci manca un pizzico di qualità e cattiveria. Però le occasioni le creiamo. Abbiamo avuto un paio di occasioni. Tante piccole cose da migliorare. Possiamo farlo, abbiamo le qualità per poterlo fare. Dobbiamo continuare a lavorare, compito mio risolvere. Mi piace la squadra che gioca, preferisco questo che chiuderci. Voglio questa mentalità".

Sull'ingresso di Carboni: "Come dicevo tempo fa, è un talento, un gioiello. L'ho aspettato, all'inizio era acerbo, ora è pronto per fare la differenza e giocare. Mi piace la personalità, determina. Chiedo questo. È sfrontato, anche se sbaglia si va a riprendere ciò che ha perso. Ha ampi margini di miglioramento e può crescere ancora. Deve credere in ciò che fa".

Se quella del secondo tempo è la squadra migliore: "Come si fa a dirlo... Io metto in campo chi vedo bene in settimana. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione. Siamo stati poco incisivi negli ultimi metri, ma chi è entrato ha dato una mano, con vivacità e freschezza. Deve essere così, sempre stato così. In un momento di calo fisico serve per alzare l'asticella".

Sulla scarsa finalizzazione e su Carboni: "Io mi preoccuperei se non facessimo azioni da gol. Poi la finalizzazione dipende dalla qualità. Negli ultimi metri sono le individualità, bisogna provare la giocata e saltare l'uomo. Ci manca qualcosa. Oggi meritavamo il gol. Maignan ha fatto un miracolo. Potevamo segnare, purtroppo a volte non ci riusciamo. Carboni sta lavorando bene, oggi ho preferito non giocare con tre attaccanti puri. Quando giochiamo col 4-2-3-1 possono coesistere".

Se pensa di allenare la qualità a disposizione o se si aspetta qualcosa dal mercato e su Colombo: "Io preferisco lavorare con la qualità che ho. Io devo migliorare ogni ragazzo, tirando fuori il massimo. So che possiamo fare di più davanti. Compito mio. Abbiamo trovato tanti gol dai quinti l'anno scorso. Continuerò a lavorare per la soluzione giusta. Colombo ha fatto una buona gara, ha legato il gioco, ha fatto tanto in fase di non possesso. Gli manca il gol e il guizzo finale, gli manca incisività".

Se Colombo ha perso qualità e determinazione o il confronto con la Serie A è troppo pesante: "Ci si aspettano i gol da lui. Qualcuno ne ha fatto, ha fatto assist... Però deve migliorare negli ultimi metri, deve attaccare il primo palo. Fa parte del percorso di crescita. Dobbiamo lasciarlo lavorare, sono soddisfatto delle sue prestazioni".

Se ha avuto dubbi sul sistema di gioco e su Izzo e Vignato: "Per il sistema di gioco ho avuto dubbi. Abbiamo la fortuna di poter giocare a tre e a quattro, quindi poter sviluppare sia 4-2-3-1 che 3-4-3, però non è un problema. Sono numeri. Sappiamo che il Milan poteva costruire 3+2, noi ci difendiamo in maniera diversa in base agli avversari e possiamo cambiare a gara in corso. Izzo e Vignato sono recuperati, sono felice".

Su Di Gregorio e se a gennaio è previsto qualcosa in attacco: "Di mercato non parliamo, ne parliamo a gennaio. Ora mancano ancora due partite. Di mercato non parlo, parla Galliani, ma io sono contento. Di Gregorio è un grande portiere, sta facendo sempre meglio. In crescita, ha maturità, gioca con i piedi e para alla grande. Un portiere completo, sono sicuro che farà una grandissima carriera".

