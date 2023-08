Milan, Loftus-Cheek: “Pioli vuole un calcio aggressivo e offensivo”

Ruben Loftus-Cheek , nuovo centrocampista del Milan , ha parlato in conferenza stampa dall'Allegiant Stadium di Las Vegas (NV - U.S.A.) nella notte italiana. Per l'occasione, Loftus-Cheek ha spiegato ciò che chiede il tecnico rossonero Stefano Pioli ai suoi giocatori.

"In queste settimane stiamo imparando a mettere in campo quel che ci chiede. Lui vuole un calcio molto aggressivo e offensivo, una manovra fluida. Vogliamo la palla tra i piedi, abbiamo le qualità per costruire tanto come ci chiede il mister: più giochiamo, più riusciamo ad affinare gli automatismi e il feeling tra di noi", ha spiegato l'ex giocatore del Chelsea.