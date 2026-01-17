LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, un colpo alla Milinkovic-Savic per Tare. Duello con l'Inter per lui >>>
Allegri, tecnico dei rossoneri, presenterà i temi principali di Milan-Lecce oggi, alle ore 12:00, in una conferenza nella sala stampa del centro sportivo di Milanello: toccherà tutti gli argomenti possibili, dal mercato al bollettino infortunati, passando per qualche accenno di formazione e sui singoli. Potrete seguire, LIVE, la conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Milan-Lecce sui canali ufficiali di A.C. Milan (app, 'YouTube', 'Milan TV'). In alternativa, potrete leggere la diretta testuale di 'PianetaMilan.it'.
