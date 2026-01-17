Pianeta Milan
Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, presenterà oggi in conferenza stampa i temi principali di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026. Una gara da vincere per continuare a lottare per lo Scudetto con l'Inter. Le info
Domani, domenica 18 gennaio, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà, a 'San Siro', il Lecce di Eusebio Di Francesco per la 21^ giornata della Serie A 2025-2026. Il Diavolo ci arriva da secondo in classifica, a quota 43 punti, a - 3 dall'Inter capolista del campionato; i salentini da quartultimi in graduatoria e in piena lotta per la salvezza nel torneo.

Milan-Lecce, spazio alla conferenza stampa di Allegri

Milan-Lecce, quindi, è un testa-coda che nessuna delle due contendenti può permettersi di sbagliare. I rossoneri ci arrivano rigenerati nel morale dopo il bel successo esterno (1-3) sul campo del quotato Como, ma non possono concedersi ulteriori passi falsi. Già troppe volte, infatti, in questa edizione della Serie A, specialmente in casa, il Milan ha perso punti contro le squadre del lato destro della classifica.

Allegri, tecnico dei rossoneri, presenterà i temi principali di Milan-Lecce oggi, alle ore 12:00, in una conferenza nella sala stampa del centro sportivo di Milanello: toccherà tutti gli argomenti possibili, dal mercato al bollettino infortunati, passando per qualche accenno di formazione e sui singoli. Potrete seguire, LIVE, la conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Milan-Lecce sui canali ufficiali di A.C. Milan (app, 'YouTube', 'Milan TV'). In alternativa, potrete leggere la diretta testuale di 'PianetaMilan.it'.

