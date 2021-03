Milan, Kjaer: “Tomori? Ha qualità che si vedono difficilmente in Italia”

Simon Kjaer, alla vigilia di Milan-Manchester United, ha parlato delle qualità del compagno di reparto Fikayo Tomori. Ecco l'elogio

Simon Kjaer, alla vigilia di Milan-Manchester United, ha parlato delle qualità del compagno di reparto Fikayo Tomori. Ecco l'elogio in conferenza stampa: "Non conoscevo molto Tomori ma la mentalità con cui è entrato in squadra è quella giusta. E' un difensore veloce e aggressivo, cosa che si vede difficilmente in Italia. Abbiamo parlato molto: la comunicazione tra i difensori centrali è importante per capire i movimenti da fare. E' un giovane con tantissime qualità". Occhio alle parole di Solskjaer sul futuro di Diogo Dalot al Manchester United