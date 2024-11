Milan, Fonseca: “Contro la Juventus non è decisiva. Vi spiego perché”

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca , tecnico del Milan , ha parlato alla vigilia del big match di campionato con la Juventus . Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Se è molto importante domani per la vetta: “Non è decisivo, è importante. Come tutte adesso. Sono tutte importanti. Non posso dire che è più importante di Empoli. Dobbiamo vincere, fare vittorie di seguito. Sono tutte importanti. È diversa, ma sono positivo. Penso a cosa possiamo vincere se battiamo la Juventus. Siamo il Milan e abbiamo rispetto, ma non paura. Questo è importante. Vogliamo vincere domani”.