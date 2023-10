Milan, Pioli: “Loftus-Cheek? Vediamo domani. Ha un’infiammazione”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Juventus. Ecco le sue parole su Loftus-Cheek

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus , partita della 9^ giornata della Serie A 2023-2024 che si è svolta allo 'Stadio San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni su Loftus-Cheek ( QUI TUTTE LE SUE PAROLE ).

"Dobbiamo diventare più efficaci e concreti. Abbiamo creato una buona mole di gioco. Dovevamo riempire di più l'area. Non sempre l'abbiamo fatto. Ruben non lo so, vediamo domani. Ha un'infiammazione".