Milan-Juventus, Allegri: “Vlahovic e Chiesa? Più giocatori ho e meglio è”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus: ecco le sue parole su Chiesa e Vlahovic

Il Milan si prepara per la partita di domani: a San Siro arriva la Juventus. Una gara importantissima per entrambe. I rossoneri potrebbero lanciarsi sul + 7 mentre i bianconeri potrebbero avvicinarsi ancora di più alla testa della classifica. Alla vigilia della gara, ha parlato Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus ed ex Milan. Tanti gli argomenti riportati da Tuttomercatoweb (QUI TUTTA LA CONFERENZA). Ecco le sue parole sulle condizioni di Chiesa e Vlahovic.