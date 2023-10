Milan-Juventus, Allegri: “Napoli favorita. L’Inter è forte”

Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus , partita della 9^ giornata della Serie A 2023-2024 che si è svolta allo 'Stadio San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sul perché non si vede come favorito per lo Scudetto ( QUI TUTTE LE SUE PAROLE ).

"Perché l'anno scorso siamo arrivati terzi, il Napoli è favorita perché è arrivata prima, l'Inter è forte. La Juventus ha seguito l'indirizzo della società con ragazzi giovani. Oggi avevamo due 2005 e due 2003, con Vlahovic che è 2000. Avremo un futuro importante, ci vorrà pazienza. Dobbiamo essere bravi per arrivare nelle prime quattro per giocare la Champions League, poi il monte ingaggi più alto conta perché sono bravi a farsi dare questi contratti, ma non sta né in cielo né in terra come discorso".