Milan, Jashari: “Non dobbiamo concedere gol, per prima cosa”

Ardon Jashari, centrocampista svizzero, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo Milan ufficialmente. Le parole sugli obiettivi
Manca sempre meno alla prima partita stagionale ufficiale dei rossoneri: il Milan, infatti, giocherà in Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto. Tra i convocati ci sarà anche Ardon Jashari al momento il colpo più importante del calciomercato rossonero. Il centrocampista svizzero, arrivato dal Bruges, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo Milan ufficialmente.
Milan, Jashari: "Cercherò di aiutare la squadra in entrambe le fasi"
—
Se è più bravo a difendere o attaccare e che giocatore vedremo: "Penso che aiuterò in entrambe le fasi. In fase di costruzione con passaggi chiave e in fase difensiva con questo fuoco. Non dobbiamo concedere gol, per prima cosa. Poi davanti abbiamo le qualità per fare gol, faremo gol di sicuro. Però se difendiamo insieme voglio aiutare".