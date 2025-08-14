Milan, Jashari: “Non dobbiamo concedere gol, per prima cosa”

Manca sempre meno alla prima partita stagionale ufficiale dei rossoneri: il Milan , infatti, giocherà in Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto. Tra i convocati ci sarà anche Ardon Jashari al momento il colpo più importante del calciomercato rossonero. Il centrocampista svizzero, arrivato dal Bruges , ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo Milan ufficialmente.

Milan, Jashari: "Cercherò di aiutare la squadra in entrambe le fasi"

Se è più bravo a difendere o attaccare e che giocatore vedremo: "Penso che aiuterò in entrambe le fasi. In fase di costruzione con passaggi chiave e in fase difensiva con questo fuoco. Non dobbiamo concedere gol, per prima cosa. Poi davanti abbiamo le qualità per fare gol, faremo gol di sicuro. Però se difendiamo insieme voglio aiutare".