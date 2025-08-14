Milan, Jashari: “De Ketelaere? Non mi paragonerei mai a lui”

"Lavorerò sodo, duramente, per rendere i tifosi orgogliosi della squadra. Anche per tutti quelli che hanno avuto fiducia in me, per ripagarli al meglio per il futuro. Lavorerò ogni giorno".
Manca sempre meno alla prima partita stagionale ufficiale dei rossoneri: il Milan, infatti, giocherà in Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto. Tra i convocati ci sarà anche Ardon Jashari al momento il colpo più importante del calciomercato rossonero. Il centrocampista svizzero, arrivato dal Bruges, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo Milan ufficialmente.
Se ora le difficoltà maggiori sono le pressioni vista la trattativa, come De Ketelaere: "Io e De Ketelaere siamo diversi, con posizioni diverse e personalità diverse. Non mi paragonerei mai a lui. Sento un po' di pressione, ma è normale con questa maglia. Ora lui sta avendo la sua carriera e io farò la mia".
