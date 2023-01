Calabria: “Assurdo essere sazi per uno Scudetto: abbiamo ancora fame”

Davide Calabria , terzino e capitano rossonero, ha parlato in conferenza stampa da Riyad ( Arabia Saudita ) alla vigilia di Milan-Inter , finale della Supercoppa Italiana . Interrogato dai cronisti presenti sui tanti errori commessi dal Milan nell'ultimo periodo e sulla possibilità, a conti fatti, che la squadra rossonera abbia meno 'fame' dell'anno passato dopo aver vinto il titolo, Calabria ha risposto: "Penso che sia assurdo essere sazi per uno Scudetto ".

"Per quanto possiamo aver giocato bene e vinto meritatamente, vogliamo vincere ancora avendo visto ciò che si prova. Una grande squadra deve avere fame e voglia di lavorare. Noi ce l'abbiamo - ha continuato Calabria -. La stagione è lunga, c'è un calo fisico che è normale. Vogliamo vincere la partita di domani, ci aspettiamo questo. Il nostro focus è questo. Abbiamo sbagliato delle letture che paghi a questi livelli. Abbiamo studiato queste situazioni e non dobbiamo più sbagliare in campo".