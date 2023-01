Milan, quando Shevchenko annientò da solo la Lazio in Supercoppa

19 anni fa Andriy Shevchenko fu protagonista assoluto di una finale di Supercoppa Italiana vinta dal Milan 3-0 contro la Lazio

Enrico Ianuario

21 agosto 2004. Una data da ricordare per i milanisti, una data da dimenticare per i tifosi laziali. Quella sera, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, si disputò la finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Lazio. I rossoneri erano i campioni d'Italia in carica, mentre i biancocelesti erano i detentori della Coppa Italia 2003/2004. C'era tutti i presupposti per vedere una bella partita e combattuta, ma l'esito finale ha dimostrato come in campo ci sia stata solamente una squadra, vale a dire il Milan.

Milan-Lazio, quante stelle in campo — Quella partita terminò con la vittoria del Milan per 3-0 arrivata dopo una grandissima prestazione di Andriy Shevchenko, autore di una tripletta. In campo Carlo Ancelotti, allora allenatore dei rossoneri, schierò la miglior formazione possibile. Sul terreno di gioco c'erano Dida, Cafu, Nesta, Stam e Maldini; a centrocampo Gattuso, Rui Costa e Ambrosini, mentre Kakà agiva alle spalle di Shevchenko e Tomasson. Insomma, una squadra di stelle, tenendo conto del fatto che in panchina c'era gente come Abbiati, Kaladze, Costacurta, Serginho e Crespo. La Lazio era una buonissima squadra, con alcuni calciatori che avevano conquistato qualche anno prima un memorabile scudetto. La squadra di Caso si presentava con Peruzzi, Oddo, Negro, Couto, Lopez, Zauri, Dabo, Giannichedda, Liverani, Cesar e Muzzi. In panchina scalpitavano Di Canio e Pandev tra i volti più noti.

E' bastato solo Shevchenko — Come detto, al Milan bastò solamente Shevchenko per vincere la quinta Supercoppa Italiana della sua storia. Lì, si è vista la vera essenza dello Sheva calciatore: gol al volo di sinistro, gol di testa e gol al volo di destra per concludere l'opera in bellezza. Una gara memorabile, con l'ex attaccante ucraino protagonista assoluto del match. In attesa di vedere domani il Milan in campo contro l'Inter, vi proponiamo di seguito i meravigliosi tre gol segnati da Shevchenko in quel Milan-Lazio di 19 anni fa.