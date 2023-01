Calciomercato Milan – La rivelazione di Pioli: “Questa è una bomba!”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato un'indiscrezione di calciomercato sui rossoneri oggi in conferenza stampa a Riyad

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa a Riyad (Arabia Saudita) alla vigilia di Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana. Commentando, a modo suo, una clamorosa indiscrezione sul calciomercato di gennaio del Milan che circola in rete da più di qualche ora.

Ma andiamo con ordine. Il Diavolo, come noto, ha perso Mike Maignan dallo scorso mese di settembre: il portiere francese è ancora fuori causa perché non riesce a recuperare da un duplice infortunio al polpaccio sinistro (gemello mediale prima, soleo poi). Le previsioni sul suo rientro, inoltre, sono tutt'altro che certe.

Milan senza portiere titolare: ne arriverà un altro? — Anzi, appaiono piuttosto nebulose e tendenti al pessimismo. Il Milan, dunque, rischia di vedere rientrare il suo estremo difensore titolare molto in là nella stagione. Quando, ormai, i giochi potrebbero essere compromessi, tanto in Serie A quanto in Champions League. Questo anche alla luce delle prestazioni non esaltanti - in gare ufficiali e nelle amichevoli - dei suoi sostituti, Ciprian Tătărușanu e Antonio Mirante.

Potrà bastare il solo Devis Vásquez, classe 1998, portiere colombiano portato a Milanello per 470mila euro a soddisfare le esigenze del Milan di Pioli, che è Campione d'Italia in carica? Difficile. Ecco perché si sta spargendo l'indiscrezione che vorrebbe il Diavolo su un altro portiere. Nell'impossibilità di arrivare subito a Marco Sportiello (già bloccato dal prossimo 1° luglio, quando scadrà il suo contratto con l'Atalanta), chi potrebbe vestire la maglia del Milan?

Il commento di Pioli ai 'rumors' su Buffon al Milan — Sul web si vocifera di un contatto tra Paolo Maldini e Gianluigi Buffon, portiere del Parma, classe 1978, ex numero uno di Juventus e Nazionale Italiana. Tra i più grandi di sempre, anche a quasi 45 anni. Per lui, sarebbe pronto un contratto con il Diavolo fino al 30 giugno. Buffon, così, andrebbe a vestire la maglia del Milan a distanza di 17 anni: quando, infatti, la Juve pagò con la retrocessione in Serie B lo scandalo 'Calciopoli', Buffon fu sul punto di firmare.

Non se ne fece, però, più nulla. Un'idea possibile ai giorni nostri, Buffon al Milan? Pioli, nel corso della conferenza stampa in terra araba, interpellato sull'ipotesi ha detto: "Questa è una bomba". Aggiungendo, però, che il Milan sta "recuperando giocatori importanti" e che "presto sarà al completo". L'auspicio dei tifosi rossoneri? Che sia iniziato il countdown anche per il rientro di 'Magic Mike' Maignan. Altrimenti sono dolori.