Milan-Inter, Calabria: “Voglio alzare la coppa” | LIVE NEWS

Se per lui da capitano è particolare perché può alzare la coppa: "È una finale, giocarla da capitano è una grande cosa. Giocarla è un conto, vincerla è un altro. Abbiamo fatto un grande lavoro per essere qui, vincendo lo Scudetto, ora sarebbe bello alzare questa. Non mi piacciono paragoni con i capitani del passato, ma per me sarebbe importantissimo".