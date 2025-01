Zlatan Ibrahimovic , Senior Advisor di RedBird per il Milan , è intervenuto in conferenza stampa nel corso della presentazione di Kyle Walker , soffermandosi in modo particolare su quanto successo tra Sérgio Conceicao e Davide Calabria in Milan-Parma. A suo dire è meglio che succedano certe cose, perché questo dimostra che sia l'allenatore che il capitano ci tengono alla causa rossonera. Poi cita una frase che gli disse Fabio Capello . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole ( QUI LA CONFERENZA COMPLETA ).

Milan, Ibrahimovic: "Conceicao-Calabria? Certe cose meglio che ci siano"

Come avete vissuto quello che è successo ieri dopo il Parma? "E' una situazione con grande adrenalina tra due che vogliono vincere. A me è successo spesso una cosa del genere. E' già tutto risolto, prima ancora di entrare nello spogliatoio. Cose del genere mi sono successe ovunque, tutti vogliono vincere. Come mi ha insegnato Capello, sono cose che possono fare bene alla squadra. Il mister lavora con grande emozione, così come Calabria. Certe cose è meglio che succedano piuttosto che no, dimostrano che ci tengono. Sono cose che succedono, da fuori possono essere brutte, ma l'importante è aver risolto tutto subito dopo la partita".