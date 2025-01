Se oltre che equilibrio serve serenità: "La serenità arriva coi risultati. Se vinci le partite entri in un ritmo vincente, le cose diventano più equilibrate, perché va come vuoi. Se non abbiamo continuità cerchi di arrivarci coi risultati. Con una o due vittorie si parte, se poi non vinci devi superare le barriere. Ma con continuità è facile giocare. Arriva fiducia, fortuna, che anche se non ci credo serve, e momenti positivi. I calciatori sono umani, non macchine. La pressione dei risultati al Milan c'è, siamo qui per questo. Facciamo tutto per vincere. Ieri non ha vinto la qualità, ma l'atteggiamento, così come in Supercoppa, perché ieri avesse vinto la qualità sarebbe finita prima, con il rispetto per il Parma: con l'atteggiamento dimostri cosa vuoi. Poi con questo spirito succede ciò che è successo tra allenatore e Calabria, è emozione. La squadra così è viva, tutti vogliono vincere. Poi da fuori sembra più di ciò che è, ma sono stato in spogliatoi per 25 anni, ma è normalità. Da fuori non è il massimo, ma se arriva continuità tutto sarà più semplice".