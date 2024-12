Milan, Fonseca: “Theo Hernandez? Non dico con chi ho parlato, ma…”

Milan-Genoa , una partita molto importante per i rossoneri. Il Diavolo va alla ricerca di tre punti fondamentali dopo la vittoria contro la Stella Rossa. Nel prepartita grandi festa per il 125° anniversario del club . Come al solito, Paulo Fonseca ha parlato dei tanti temi della gara alla vigilia della sfida in conferenza stampa. Tantissimi i temi presi in considerazione dall'allenatore portoghese. Ecco le sue parole su Theo Hernandez .

"In questo momento non ho niente da aggiungere a quello che ho detto. Non dico qui dei nomi con cui ho parlato. Comunque li ho guardati negli occhi e gli ho detto cosa penso, ora dobbiamo andare avanti. Domani gioca titolare? Domani giocherà la squadra che io penso sia la migliore per poter vincere. Oggi non sono pronto a dire le mie scelte. Sapete che siamo andati alla festa del settore giovanile, ci siamo parlati e ho sentito l'appoggio della società come sempre". LEGGI ANCHE: Milan-Genoa, le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa