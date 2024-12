Milan-Genoa, Fonseca: “Milan Futuro? Lavorano con noi. Domani…”

Milan-Genoa, una partita molto importante per i rossoneri. Il Diavolo va alla ricerca di tre punti fondamentali dopo la vittoria contro la Stella Rossa. Nel prepartita grandi festa per il 125° anniversario del club. Come al solito, Paulo Fonseca ha parlato dei tanti temi della gara alla vigilia della sfida in conferenza stampa. Tantissimi i temi presi in considerazione dall'allenatore portoghese. Ecco le sue parole sui giovani rossoneri. Nel post partita di Milan-Stella Rossa, Fonseca aveva forse provocato, dicendo che avrebbe fatto giocare i giocatori del Milan Futuro e del Milan Primavera se fosse stato necessario. Ecco la sua risposta.