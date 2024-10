Milan Futuro-Pianese, Prosperi: “Non c’erano Camarda e Vos, ma…”

La differenza nel preparare una partita con e senza i migliori del Milan

"Per noi è un grande piace affrontarli. Abbiamo preparato la partita su come gioca il Milan, ma non sui nomi. A volte neanche Bonera sa chi ha… Abbiamo preparato solo su come di solito gioca il Milan. Non c'era Vos, non c'era Camarda, ma non mi sembrano stupidi Longo, Traoré, Coubis, Minotti, Fall… Tutti di grandissimo livello. Bartesaghi ha giocato in Serie A, è bravo. Parliamo di una squadra che ha il valore di mercato più alto, noi siamo ultimi. Le differenze ci sono. Per noi grandissima vittoria. Non cambia di una virgola ciò che dobbiamo fare. Non avrebbe cambiato neanche una sconfitta. Abbiamo steccato un po' domenica, ma oggi abbiamo giocato con una delle più forti del campionato. L'episodio ce lo siamo creato. A oggi abbiamo perso tre partite, di cui due con autogol diretti e una quasi… Non abbiamo rubato nulla. Non è facile avere questa pulizia di gioco, non disunirsi e non rischiare nulla. Abbiamo sbagliato il secondo rigore in campionato, rischiavamo anche il contropiede…"