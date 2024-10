Su Nava — "Giocatore importante, non lo scopriamo oggi. Bravo nelle letture e importante in fase di impostazione. Siamo contenti della sua crescita".

Sul 'cedere' i giocatori alla prima squadra — "Fa parte del progetto. Mi piacerebbe averli tutti, ma poi siamo fatti per mandarli in prima squadra. Dovremo collimare le due cose. Ottenere risultati e far crescere i ragazzi. Pensavo di avere Zeroli e invece sarà aggregato con la prima squadra".

Su Jimenez — "Sicuramente giocare con i grandi aiuta. Ha un grande potenziale, forse neanche lui lo sa. Ha grande valore, nonostante sia costato poco. Ogni tanto ha delle distrazioni, ma è un ottimo prospetto".

Su Cuenca — "Sta avendo continuità, è ben visto, ha ottimi atteggiamenti. Ha grandi prospettive".

Sul carattere e la disciplina — "Mi sorprendono per applicazione, siamo novelli della categoria. Però dovremmo essere più smaliziati, attenti e svegli. Percorso lungo, ma non c'è tempo. Bisogna far combaciare tutto. Lavorare in settimana dopo una sconfitta non è semplice. Abbiamo tanti Nazionali, il percorso è lungo".

Sul giocare quasi una partita intera in dieci contro undici — "Bisogna preparare le strategie, ma non me l'aspettavo dopo cinque minuti. Però i ragazzi hanno avuto carattere. Nel primo tempo potevamo anche segnare".