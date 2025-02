Milan Futuro, Bonera: “Sono quotidianamente in discussione. La società…”

"Sono quotidianamente in discussione da 25 anni, da giocatore e da allenatore. La mia panchina è sempre a rischio. Sono contento soprattutto per i ragazzi. Aldilà delle pressioni personali. Ci sono le attenzione del nostro direttore e degli scout, tanti giocatori vogliono venire da noi".

Sulla differenza tra la primavera e la Serie C

"Salto immenso. Chi non lo vive non se lo rende conto. In Serie C ci sono squadre di livello e con allenatori bravi. Soprattutto il nostro Girone, ha un livello molto importante". LEGGI ANCHE: Milan, Ravezzani: “Gimenez? Una scommessa. Il conto economico…”>>>