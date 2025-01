Calciomercato, Milan Futuro: Quirini in arrivo! Altro colpo per Bonera

Calciomercato, Milan Futuro: per Bonera un altro acquisti. Ecco Quirini

In questa prima parte di campionato in Serie C, Quirini ha giocato 22 partite con la maglia della Lucchese, segnado 5 gol e 2 assist. Buonissimi numeri per il calciatore visto che è un difensore e non un attaccante. Vedremo se Quirini sarà tesserato in tempo per giocare subito con il Milan Futuro, che scenderà in campo contro il Rimini domenica 26 gennaio. LEGGI ANCHE: Criscitiello: “A Conte piaceva il Milan. De Zerbi era perfetto. Ma Ibra…”>>>