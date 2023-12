Milan, Pioli: “Riconoscente a Maldini e Massara, ma non mi sento solo”

La replica del tecnico: "Sono supportato dalla società"

Pioli, in conferenza stampa, si è espresso così sul tema: "Nessun commento su ciò che ha detto in gran parte delle sue parole. Chiaramente a Paolo e a Ricky Massara sarò sempre riconoscente e per aver lavorato con loro in modo positivo. Però ora non posso che buttare tutto ciò che ho nel cercare di motivare i miei giocatori, scegliere bene i miei giocatori e vincere. L'ho detto all'inizio. Grazie a loro, ma non mi sento solo e sono supportato dalla società nel mio lavoro. Penso solo alla partita di domani".