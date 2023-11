Milan, Pioli: “Infortuni? Restano un mio cruccio. Recuperiamo Loftus-Cheek”

"L'unico veramente cruccio che ho è che non siamo riusciti in questi anni ad abbassare il numero degli infortunati, tranne il primo anno. Siamo rimasti in media con gli ultimi anni del Milan, soffriamo di questo. Ogni anno abbiamo cercato di apportare miglioramenti, non abbiamo fatto sempre le stesse cose. Cerchiamo di fare di tutto. Facile dire che si poteva fare prima. Ogni infortunio va contestualizzato, ognuno ha la propria storia. C'è chi si è fatto male perché ha giocato troppo, chi poco, le Nazionali non aiutano. Non capitano solo a noi, ma i nostri numeri sono in negativo. Non abbiamo mai lavorato con situazioni così chiare, stiamo cercando di arrivare a un risultato migliore per diminuire questi infortuni. Domani recuperiamo Calabria, Loftus-Cheek e Pulisic, non Leao, Kjaer e Okafor è l'ultimo". LEGGI ANCHE: Verso Milan-Fiorentina. Le parole alla vigilia di Stefano Pioli