Milan, Saelemaekers: “Concorrenza con Messias? Mi stimola a dare tutto”

Alexis Saelemaekers , centrocampista del Milan , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria , partita valida per la 2^ giornata della Champions League 2022-2023 e in programma domani pomeriggio, ore 18:45 , a 'San Siro'.

Interpellato dai cronisti presenti sul duello, quotidiano, con Junior Messias per la conquista di un posto da titolare come esterno destro d'attacco nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli partita dopo partita, il numero 56 rossonero ha risposto quanto segue.

"Se l'alternanza mi stimola? Certo, è importante avere un giocatore di alto livello nel mio ruolo come è Junior. Mi stimola in settimana a dare tutto in allenamento per essere titolare. Alla fine però decide l'allenatore. Nelle grandi squadre deve esserci concorrenza".